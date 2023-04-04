В Подмосковье более 300 тысяч жителей прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19

В Московской области более 300 тыс. жителей прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональный Минздрав.

На первом этапе диспансеризации у пациентов берут общий и биохимический анализ крови, исследуют насыщение крови кислородом, проводят рентген грудной клетки.

При необходимости назначается второй этап, предусматривающий КТ лёгких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

«Коронавирус способен вызвать различные осложнения даже у тех людей, у которых ранее не наблюдалось хронических заболеваний. Это сердечно-сосудистые, эндокринные и другие патологии. Поэтому важно всем, кто перенёс COVID-19, пройти необходимое обследование», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 7141 случай COVID-19.