В Подмосковье более 300 тысяч жителей прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональный Минздрав.
На первом этапе диспансеризации у пациентов берут общий и биохимический анализ крови, исследуют насыщение крови кислородом, проводят рентген грудной клетки.
При необходимости назначается второй этап, предусматривающий КТ лёгких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
«Коронавирус способен вызвать различные осложнения даже у тех людей, у которых ранее не наблюдалось хронических заболеваний. Это сердечно-сосудистые, эндокринные и другие патологии. Поэтому важно всем, кто перенёс COVID-19, пройти необходимое обследование», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 7141 случай COVID-19.