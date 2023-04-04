В Подмосковье проведут 196 ярмарок в апреле

В Московской области в апреле организуют 196 ярмарок, на которых будет представлен традиционный ассортимент от местных фермеров, а также рассада и садовый инвентарь.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Более 50 из 196 запланированных ярмарок будут посвящены началу весны и Пасхе. Ещё часть мероприятий проведут к старту дачного сезона, где жители региона смогут приобрести всё необходимое для сада», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.