В Подмосковье проведут 196 ярмарок в апреле
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Более 50 из 196 запланированных ярмарок будут посвящены началу весны и Пасхе. Ещё часть мероприятий проведут к старту дачного сезона, где жители региона смогут приобрести всё необходимое для сада», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.