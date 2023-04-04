В Новосибирске вынесли приговор по делу о гибели ребёнка в школьном бассейне

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор учителю физкультуры Сергею Верлану по делу о гибели ребёнка в школьном бассейне.

Об этом сообщает «Сиб.фм».

Трагедия в школе №197 произошла 15 ноября 2022 года, когда у учеников второго класса были первые занятия на воде. Одна из девочек упала и начала тонуть. Её госпитализировали, но спасти не смогли.

Верлан частично признал вину.

Суд приговорил учителя к полутора годам ограничения свободы. Ему также запрещено заниматься педагогической деятельностью, передаёт ФАН со ссылкой на региональную прокуратуру.

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