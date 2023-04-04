В Новосибирске вынесли приговор по делу о гибели ребёнка в школьном бассейне

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Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор учителю физкультуры Сергею Верлану по делу о гибели ребёнка в школьном бассейне.
В Новосибирске вынесли приговор по делу о гибели ребёнка в школьном бассейне
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает «Сиб.фм».

Трагедия в школе №197 произошла 15 ноября 2022 года, когда у учеников второго класса были первые занятия на воде. Одна из девочек упала и начала тонуть. Её госпитализировали, но спасти не смогли.

Верлан частично признал вину.

Суд приговорил учителя к полутора годам ограничения свободы. Ему также запрещено заниматься педагогической деятельностью, передаёт ФАН со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына.

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