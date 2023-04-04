Врач Демьяновская посоветовала не выходить на улицу без необходимости в случае лесных пожаров

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская дала советы по защите здоровья от воздействия лесных пожаров.

«Самый первый удар приходится на дыхательную систему», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, не стоит выходить на улицу без необходимости. Если же выйти нужно, то стоит использовать маску или марлевую повязку.

Также рекомендуется пить больше воды, как можно чаще принимать прохладный душ, регулярно проводить дома влажную уборку.

Кроме того, Демьяновская советует завешивать окна влажной марлей или сеткой.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.