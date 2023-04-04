Невролог Евдокимов назвал привычку смотреть ТВ полулёжа причиной болей в спине

Мануальный терапевт, невролог Александр Евдокимов заявил, что одна из самых распространённых причин болей в спине связана с позами при просмотре телевизора.

«И самая частая поза, которая приводит к таким проблемам, — это лёжа смотреть телефон, планшет или телевизор полулёжа смотреть, когда шея находится в таком полунаклоне на подушке», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в результате могут воспалиться мышцы, появиться отёк.

Как отметил Евдокимов, телефон и планшет в руках — это «зло».

«Если вы ради интереса попробуете прилечь, взять телефон, который весит граммов 200—300 всего, подержать минуток так 15 над собой, вы почувствуете, что рука как минимум затекает. Но затекает не только рука, ещё и шейный и грудной отделы позвоночника», — пояснил врач.

Он добавил, что если это делать по несколько часов в день, то усталость в мышцах накапливается, и рано или поздно развивается воспаление.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.