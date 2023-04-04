Голосовой помощник контакт-центра Москвы принял более 100 млн звонков за девять лет

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Голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял свыше 100 млн звонков за девять лет. Заммэра Наталья Сергунина отметила, что внедрение цифрового консультанта способствовало снижению нагрузки на операторов и сокращению времени ожидания на линии.
Голосовой помощник контакт-центра Москвы принял более 100 млн звонков за девять лет
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Голосовой помощник — это искусственный интеллект, способный распознавать речь, находить нужную информацию в базе знаний и полноценно общаться с абонентом. Сейчас робот принимает больше половины звонков на самых востребованных линиях контакт-центра», — заявила Сергунина.

По её словам, число запросов, которые цифровой консультант может обработать самостоятельно, постоянно растёт.

«Если в первый год он ответил только на 12 тыс. обращений, то в 2017 году принял уже 1,2 млн запросов, а по итогам прошлого года — 24,8 млн звонков», — добавила Сергунина.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 53 тыс. взрослых и около 23 тыс. школьников оформили электронные социальные сертификаты в 2022 году.

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