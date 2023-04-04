В Подмосковье напомнили о переводе экстренных служб на единый номер 112
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу региональной Системы-112.
Соответствующее постановление было подписано в конце 2022 года. Решение согласовано со всеми областными экстренными службами.
Звонить на номер 112 можно в любое время суток. Оператор направит на место необходимую помощь, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что в Московской области более 53 тыс. взрослых и около 23 тыс. школьников оформили электронные социальные сертификаты в 2022 году.