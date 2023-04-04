РЭО: в России утилизируют 500 тысяч тонн шин ежегодно
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Об этом информирует телеканал «360».
«Каждый год около 1 млн т автопокрышек в России становятся отходами. При этом, по данным участников рынка, в настоящее время утилизируется 40—50% отходов шин, или около 500 тыс. т ежегодно», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Он отметил, что в России работают утилизаторы таких видов отходов и при сдаче автопокрышек можно получить деньги.
«Но главное, что они поспособствуют уменьшению объёмов захоронения отходов на свалках», — сказал Буцаев.
Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» прошёл 22—24 марта в Санкт-Петербурге.