РЭО: в России утилизируют 500 тысяч тонн шин ежегодно

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Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что в стране утилизируют около 500 тыс. т шин ежегодно.
РЭО: в России утилизируют 500 тысяч тонн шин ежегодно
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Об этом информирует телеканал «360».

«Каждый год около 1 млн т автопокрышек в России становятся отходами. При этом, по данным участников рынка, в настоящее время утилизируется 40—50% отходов шин, или около 500 тыс. т ежегодно», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он отметил, что в России работают утилизаторы таких видов отходов и при сдаче автопокрышек можно получить деньги.

«Но главное, что они поспособствуют уменьшению объёмов захоронения отходов на свалках», — сказал Буцаев.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» прошёл 22—24 марта в Санкт-Петербурге.

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