В Свердловской области проводят проверку по факту нападения стаи собак на подростков

В Карпинске проводят проверку по факту нападения стаи бездомных собак на подростков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в конце марта.

По имеющимся данным, собаки напали на двух подростков, когда те гуляли. Прокуроры проверят, при каких обстоятельствах всё случилось и работают ли в городе сотрудники, отлавливающие бездомных животных.

Ранее сообщалось, что в Самаре возбудили уголовное дело после публикации в интернете видео, на кадрах которого видно стаю бездомных собак во дворе многоэтажки в Советском районе.