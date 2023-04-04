В Свердловской области проводят проверку по факту нападения стаи собак на подростков

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В Карпинске проводят проверку по факту нападения стаи бездомных собак на подростков.
В Свердловской области проводят проверку по факту нападения стаи собак на подростков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в конце марта.

По имеющимся данным, собаки напали на двух подростков, когда те гуляли. Прокуроры проверят, при каких обстоятельствах всё случилось и работают ли в городе сотрудники, отлавливающие бездомных животных.

Ранее сообщалось, что в Самаре возбудили уголовное дело после публикации в интернете видео, на кадрах которого видно стаю бездомных собак во дворе многоэтажки в Советском районе.

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