Следователь попросил провести заседание по аресту Треповой в закрытом режиме

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Следователь в Басманном суде Москвы попросил провести заседание по аресту Дарьи Треповой, задержанной по делу об убийстве военкора Владлена Татарского, в закрытом режиме.
Следователь попросил провести заседание по аресту Треповой в закрытом режиме
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Об этом сообщило РИА Новости

«Полагаю необходимым рассмотреть ходатайство в закрытом режиме, так как гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни», — сказал он.

Уточняется, что суд по просьбе следователя закрыл от слушателей заседание.

2 апреля в Санкт-Петербурге Дарья Трепова вручила военкору Владлену Татарскому статуэтку и ушла из кафе, после этого произошёл взрыв.

Татарский погиб, ещё 40 человек пострадали.

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