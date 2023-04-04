Следователь попросил провести заседание по аресту Треповой в закрытом режиме

Следователь в Басманном суде Москвы попросил провести заседание по аресту Дарьи Треповой, задержанной по делу об убийстве военкора Владлена Татарского, в закрытом режиме.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Полагаю необходимым рассмотреть ходатайство в закрытом режиме, так как гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни», — сказал он.

Уточняется, что суд по просьбе следователя закрыл от слушателей заседание.

2 апреля в Санкт-Петербурге Дарья Трепова вручила военкору Владлену Татарскому статуэтку и ушла из кафе, после этого произошёл взрыв.

Татарский погиб, ещё 40 человек пострадали.