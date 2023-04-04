Специалист Дроздова посоветовала обратить внимание на эмоциональные покупки для сокращения трат

Автор Telegram-канала по финансовой грамотности Елена Дроздова рассказала, как планировать свой бюджет. В частности, она посоветовала провести диагностику текущей ситуации.

«Нужно проанализировать все источники доходов, их устойчивость, динамику изменений и потенциал роста. Доходы — это не только зарплата, но и кешбэк по банковским картам, налоговые льготы от государства, проценты по вкладам, накопительным счетам, купоны по облигациям, дивиденды по акциям, подработка, подарки и так далее», — заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

По её словам, расходы нужно разделить по категориям и степени важности. Как отметила Дроздова, задача заключается в том, чтобы сразу рассчитать возможную сумму, которая останется в случае сокращения трат.

«Важно обратить внимание на эмоциональные покупки. Обычно это наши растратчики бюджета. Чтобы определить ценное и важное для себя, достаточно перед покупкой ответить на вопрос: «А купил бы я это сейчас, если бы остался без основного источника дохода?». Ответом на этот простой вопрос вы определите ценное и важное для вас», — пояснила эксперт.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.