В Курганской области медработники получили соцвыплату на общую сумму 63 млн рублей с начала года

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В Курганской области медработники получили социальную выплату на общую сумму 63 млн рублей с начала 2023 года, заявили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
В Курганской области медработники получили соцвыплату на общую сумму 63 млн рублей с начала года
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Об этом сообщает URA.RU.

«В 2023 году более 4,3 тыс. зауральских медиков получили специальную социальную выплату на общую сумму более 63 млн рублей. Размер её составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.

Выплата предусмотрена для медработников первичного звена, центральных районных и участковых больниц, а также для работников станций и отделений скорой помощи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.

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