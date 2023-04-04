Путин призвал регионы согласовывать с кабмином решения о собственниках иностранных компаний

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета призвал власти регионов России согласовывать с правительством решения о смене собственников иностранных компаний.

Он согласился, что необходимо продумать подходы, чтобы учитывалась позиция российских субъектов при принятии решений о смене собственников иностранных компаний.

«Но я прошу коллег из регионов это всегда согласовывать с правительством и соответствующими институтами в правительстве», — сказал президент.

Путин объяснил, что государствам или компаниям из тех стран, которые ведут себя в отношении России некорректно, «не нужно создавать везде и всегда зелёный свет, обеспечивая их интересы».

По его словам, необходимо исходить из реалий.

Ранее Путин выразил мнение, что иностранные компании, ушедшие с российского рынка, не боролись за свои интересы.

4 апреля Путин в режиме видео-конференц-связи провёл заседание президиума Госсовета о развитии промышленности. RT вёл трансляцию.