Путин призвал регионы согласовывать с кабмином решения о собственниках иностранных компаний
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Он согласился, что необходимо продумать подходы, чтобы учитывалась позиция российских субъектов при принятии решений о смене собственников иностранных компаний.
«Но я прошу коллег из регионов это всегда согласовывать с правительством и соответствующими институтами в правительстве», — сказал президент.
Путин объяснил, что государствам или компаниям из тех стран, которые ведут себя в отношении России некорректно, «не нужно создавать везде и всегда зелёный свет, обеспечивая их интересы».
По его словам, необходимо исходить из реалий.
Ранее Путин выразил мнение, что иностранные компании, ушедшие с российского рынка, не боролись за свои интересы.
4 апреля Путин в режиме видео-конференц-связи провёл заседание президиума Госсовета о развитии промышленности. RT вёл трансляцию.