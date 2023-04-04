Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения ребёнка-инвалида в Ростове-на-Дону

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения ребёнка-инвалида в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на СК.

«Руководителю УСКР поручили доложить о ходе начатой проверки и всех установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, ребёнка избила группа людей в одном из торговых центров.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае завели уголовное дело после сообщений о жестоком обращении отца с малолетними детьми.