Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения ребёнка-инвалида в Ростове-на-Дону
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на СК.
«Руководителю УСКР поручили доложить о ходе начатой проверки и всех установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, ребёнка избила группа людей в одном из торговых центров.
«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае завели уголовное дело после сообщений о жестоком обращении отца с малолетними детьми.