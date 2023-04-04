Психолог Искра отметила важность воспитания в подростках чувства ответственности

Психолог, эксперт по взаимоотношениям между ребёнком и родителями Наталья Искра в беседе с RT рассказала, как стоит действовать родителям, желающим уберечь своего ребёнка-подростка от совершения необдуманных действий, и сохранить здоровые отношения между членами семьи.

По словам специалиста, в подростковом возрасте дети ещё не имеют достаточного жизненного опыта, поэтому важно заблаговременно начать подготавливать их к возникновению абсолютно разных ситуаций.

«К этому возрасту важно, во-первых, воспитать в ребёнке понимание того, каких опасностей стоит избегать; а во-вторых, воспитывать его в условиях соблюдения личных границ и уважения личности», — добавила Искра в разговоре с RT.

Вместе с тем она порекомендовала развить в ребёнке силу личности, способность строить причинно-следственные связи и научить его понимать, что любое действие чревато последствиями.

«Также важно... воспитывать в ребёнке чувство ответственности. Вместе с тем при любых обстоятельствах важно сохранять здоровые отношения с ребёнком, потому что подростковый возраст пройдёт, а разрушенные между членами семьи отношения восстановить будет очень сложно», — резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле школьница потеряла ногу, когда пыталась спуститься из окна на улицу с помощью «каната» из постельного белья.

По данным полиции, она хотела выйти на улицу, но родители ей этого не позволяли.