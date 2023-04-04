Психолог Искра отметила важность воспитания в подростках чувства ответственности
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По словам специалиста, в подростковом возрасте дети ещё не имеют достаточного жизненного опыта, поэтому важно заблаговременно начать подготавливать их к возникновению абсолютно разных ситуаций.
«К этому возрасту важно, во-первых, воспитать в ребёнке понимание того, каких опасностей стоит избегать; а во-вторых, воспитывать его в условиях соблюдения личных границ и уважения личности», — добавила Искра в разговоре с RT.
Вместе с тем она порекомендовала развить в ребёнке силу личности, способность строить причинно-следственные связи и научить его понимать, что любое действие чревато последствиями.
«Также важно... воспитывать в ребёнке чувство ответственности. Вместе с тем при любых обстоятельствах важно сохранять здоровые отношения с ребёнком, потому что подростковый возраст пройдёт, а разрушенные между членами семьи отношения восстановить будет очень сложно», — резюмировала эксперт.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле школьница потеряла ногу, когда пыталась спуститься из окна на улицу с помощью «каната» из постельного белья.
По данным полиции, она хотела выйти на улицу, но родители ей этого не позволяли.