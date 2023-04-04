Хуснуллин: работы на втором железнодорожном пролёте Крымского моста подходят к концу

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что восстановление второго железнодорожного пролёта Крымского моста близится к завершению.

«Идут финальные работы по монтажу второго пролётного строения», — написал он в Telegram.

Отмечается, что строители с помощью двух монтажных агрегатов подняли на высоту 27 метров уже второе пролётное строение. После сварочных работ оно будет опущено на опорные части.

На восстановлении железнодорожной части моста работает 190 человек, задействовано 22 единицы техники.

Ранее он сообщил, что движение по восстановленной железнодорожной части Крымского моста планируется запустить к началу лета.