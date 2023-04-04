СК России: в Красноярском крае обнаружены останки двух убитых 22 года назад девушек

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В СК России по Красноярской области заявили, что в Кежемском районе региона обнаружили останки девушек, пропавших 22 года назад.
СК России: в Красноярском крае обнаружены останки двух убитых 22 года назад девушек
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

«3 апреля на территории гаражного массива города Кодинск в яме на глубине 5,5 м оперативными сотрудниками... обнаружены костные останки девушек, а также их личные вещи — часы, два комплекта обуви, предметы одежды», — говорится в заявлении.

Уточняется, что поиски останков разыскиваемых велись 9 дней на территории площадью более 900 кв. м.

Как указывает СК, девушки 16 и 17 лет погибли в июне 2000 года, когда пришли в гараж к знакомому с требованием вернуть выданный ему денежный долг. В ходе беседы произошёл конфликт, и мужчина убил девушек несколькими ударами кувалды, после чего сбросил их тела в яму и скрылся.

Нераскрытое дело удалось распутать лишь после того, как 24 марта этого года мужчина был задержан и в ходе допроса признался в убийстве.


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