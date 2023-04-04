Работодатели: чаще всего россияне не задают вопросы о будущей работе и ничего не знают о вакансии

Короткая ссылка
Работодатели рассказали о самых распространённых ошибках кандидатов на собеседовании. По словам 59% опрошенных, чаще всего потенциальные сотрудники не задают вопросы о будущей работе.
Работодатели: чаще всего россияне не задают вопросы о будущей работе и ничего не знают о вакансии
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Работа.ру.

Ещё одной частой ошибкой оказалась неподготовленность соискателей, когда они ничего не знают о вакансии. Такой ответ дал 51% респондентов.

Если кандидат негативно говорит о предыдущей работе, это настораживает 37% участников исследования из числа работодателей.

Также опрошенные работодатели обращают внимание на внешний вид кандидата, приходит ли соискатель вовремя, уклоняется ли от вопросов про достижения на предыдущем месте работы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сервис по поиску работы HeadHunter составил топ-10 вакансий на удалёнке в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить