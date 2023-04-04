Работодатели: чаще всего россияне не задают вопросы о будущей работе и ничего не знают о вакансии

Работодатели рассказали о самых распространённых ошибках кандидатов на собеседовании. По словам 59% опрошенных, чаще всего потенциальные сотрудники не задают вопросы о будущей работе.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Работа.ру.

Ещё одной частой ошибкой оказалась неподготовленность соискателей, когда они ничего не знают о вакансии. Такой ответ дал 51% респондентов.

Если кандидат негативно говорит о предыдущей работе, это настораживает 37% участников исследования из числа работодателей.

Также опрошенные работодатели обращают внимание на внешний вид кандидата, приходит ли соискатель вовремя, уклоняется ли от вопросов про достижения на предыдущем месте работы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сервис по поиску работы HeadHunter составил топ-10 вакансий на удалёнке в Санкт-Петербурге.