Косметолог Егорова посоветовала не мыть волосы хозяйственным мылом

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Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова заявила, что хозяйственным мылом нельзя мыть волосы, поскольку это сильно щелочной раствор.
Косметолог Егорова посоветовала не мыть волосы хозяйственным мылом
  • Gettyimages.ru
  • © Chakrapong Worathat / EyeEm

«Кроме того, натрий в составе такого мыла едкий — вместе с щелочами он способен разрушить структуру волоса и привести к постепенному истончению волос. При неправильном использовании такого хозяйственного продукта можно получить пушащуюся ломкую шевелюру, секущиеся концы прядей», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Со своей стороны, врач-косметолог Елена Богатова выразила мнение, что дегтярное мыло производят на основе берёзового дёгтя и натуральных масел, но в некоторых случаях оно может быть вредным.

«Дегтярное мыло может вызвать аллергические реакции на коже, поэтому его лучше не использовать людям с чувствительной кожей или аллергиями», — пояснила она в беседе с «МК в Питере».

Ранее врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Савина предупредила, что длительный стресс способен ухудшить качество кожи.

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