Продажи подержанных кроссоверов в России выросли на 30,5% в январе — марте
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Авито Авто».
На долю кроссоверов и внедорожников в январе — марте пришлось 23,9% продаж на рынке автомобилей с пробегом.
Лидируют модели ВАЗ (Lada) 4x4 («Нива»), Chevrolet Niva и Kia Sportage.
«Доля кроссоверов и внедорожников стабильно остаётся высокой на российском рынке авто с пробегом и растёт квартал к кварталу. Автомобилисты ценят автомобили класса SUV за практичность и надёжность как в городе, так и на бездорожье», — рассказали в «Авито Авто».
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.