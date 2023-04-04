Продажи подержанных кроссоверов в России выросли на 30,5% в январе — марте

Продажи автомобилей с пробегом сегмента SUV в январе — марте 2023 года выросли на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя цена подержанных кроссоверов и внедорожников достигла 1,3 млн рублей (+12,1%).

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

На долю кроссоверов и внедорожников в январе — марте пришлось 23,9% продаж на рынке автомобилей с пробегом.

Лидируют модели ВАЗ (Lada) 4x4 («Нива»), Chevrolet Niva и Kia Sportage.

«Доля кроссоверов и внедорожников стабильно остаётся высокой на российском рынке авто с пробегом и растёт квартал к кварталу. Автомобилисты ценят автомобили класса SUV за практичность и надёжность как в городе, так и на бездорожье», — рассказали в «Авито Авто».

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.