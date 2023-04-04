«Автотор» запустил промышленное производство китайских BAIC

Короткая ссылка
Завод «Автотор» в Калининградской области запустил промышленное производство машин китайской марки BAIC.
«Автотор» запустил промышленное производство китайских BAIC
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию.

«На одной конвейерной линии выпускается одновременно две модели бренда — компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus», — рассказали в «Автоторе».

Как уточняется, совместная работа сотрудников российской и китайской компаний по запуску производства проходила в феврале — марте 2023 года.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить