«Автотор» запустил промышленное производство китайских BAIC
- Gettyimages.ru
- © deepblue4you
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию.
«На одной конвейерной линии выпускается одновременно две модели бренда — компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus», — рассказали в «Автоторе».
Как уточняется, совместная работа сотрудников российской и китайской компаний по запуску производства проходила в феврале — марте 2023 года.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.