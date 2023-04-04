«Автотор» запустил промышленное производство китайских BAIC

Завод «Автотор» в Калининградской области запустил промышленное производство машин китайской марки BAIC.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию.

«На одной конвейерной линии выпускается одновременно две модели бренда — компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus», — рассказали в «Автоторе».

Как уточняется, совместная работа сотрудников российской и китайской компаний по запуску производства проходила в феврале — марте 2023 года.

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