Исследование: россияне не представляют идеальную дачу без тепла и водоснабжения

Короткая ссылка
Жители России рассказали о качествах, которыми должна обладать идеальная дача. По словам 39% респондентов, в их число должны входить водоснабжение и канализация, а 38% — тепло в доме.
Исследование: россияне не представляют идеальную дачу без тепла и водоснабжения
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру».

«Кроме того, участок должен быть газифицирован и электрифицирован — так считают 34% опрошенных. Каждый четвёртый (26%) участник опроса не представляет себе идеальную дачу без централизованного отопления и столько же (25%) — без круглогодичной транспортной доступности», — говорится в сообщении.

Как считают 18% опрошенных, на участке необходим сад, ещё 14% — большая теплица.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить