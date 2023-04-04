Исследование: россияне не представляют идеальную дачу без тепла и водоснабжения

Жители России рассказали о качествах, которыми должна обладать идеальная дача. По словам 39% респондентов, в их число должны входить водоснабжение и канализация, а 38% — тепло в доме.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру».

«Кроме того, участок должен быть газифицирован и электрифицирован — так считают 34% опрошенных. Каждый четвёртый (26%) участник опроса не представляет себе идеальную дачу без централизованного отопления и столько же (25%) — без круглогодичной транспортной доступности», — говорится в сообщении.

Как считают 18% опрошенных, на участке необходим сад, ещё 14% — большая теплица.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.