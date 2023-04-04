В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

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Чат-бот по вопросам военной службы по контракту заработал в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
  • Gettyimages.ru
  • © Natee Meepian / EyeEm

«Виртуальный помощник... в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей», — говорится в сообщении.

Также для горожан работает горячая линия по телефону 117.

Ранее на портале mos.ru открылся спецпроект с информацией о возможностях военной службы по контракту, федеральных и региональных выплатах и льготах для военнослужащих по контракту и членов их семей.

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