В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
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«Виртуальный помощник... в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей», — говорится в сообщении.
Также для горожан работает горячая линия по телефону 117.
Ранее на портале mos.ru открылся спецпроект с информацией о возможностях военной службы по контракту, федеральных и региональных выплатах и льготах для военнослужащих по контракту и членов их семей.