Володин предложил проработать предложения, ужесточающие ответственность за терроризм

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил проработать предложения, ужесточающие ответственность за терроризм.
Володин предложил проработать предложения, ужесточающие ответственность за терроризм
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«Есть предложение поручить председателю профильного комитета по вопросам безопасности вместе с коллегами проработать предложения и внести их на рассмотрение, ужесточающие ответственность за терроризм», — приводит РИА Новости его слова в ходе пленарного заседания.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что в нижней палате российского парламента в ближайшее время будут предложены поправки об ужесточении наказания за терроризм.

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