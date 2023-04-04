Комитет по здравоохранению Петербурга: 24 пострадавших при теракте остаются в больницах
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Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
«На сегодняшний момент в стационарах Санкт-Петербурга из 40 пострадавших продолжают лечение 24 человека», — цитирует его РИА Новости.
Пятеро госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, 17 человек — в состоянии средней степени тяжести и двое — в удовлетворительном состоянии.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.
Пострадали 40 человек.