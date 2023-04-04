Комитет по здравоохранению Петербурга: 24 пострадавших при теракте остаются в больницах

В больницах Санкт-Петербурга после теракта в кафе продолжают оставаться 24 пострадавших.

Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«На сегодняшний момент в стационарах Санкт-Петербурга из 40 пострадавших продолжают лечение 24 человека», — цитирует его РИА Новости.

Пятеро госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, 17 человек — в состоянии средней степени тяжести и двое — в удовлетворительном состоянии.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Пострадали 40 человек.