Комитет по здравоохранению Петербурга: 24 пострадавших при теракте остаются в больницах

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В больницах Санкт-Петербурга после теракта в кафе продолжают оставаться 24 пострадавших.
Комитет по здравоохранению Петербурга: 24 пострадавших при теракте остаются в больницах
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«На сегодняшний момент в стационарах Санкт-Петербурга из 40 пострадавших продолжают лечение 24 человека», — цитирует его РИА Новости.

Пятеро госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, 17 человек — в состоянии средней степени тяжести и двое — в удовлетворительном состоянии.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Пострадали 40 человек.

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