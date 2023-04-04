Калужский губернатор Шапша: над областью пролетал самолёт, а не беспилотник
- РИА Новости
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«В социальных сетях появилось видео, на котором якобы «дрон-разведчик» замечен над учебным центром Росгвардии в Калужской области. На самом деле на видео лёгкий одномоторный поршневый самолёт», — написал Шапша в Telegram.
В конце марта сообщалось, что в лесополосе рядом с аэродромом Кубинка в Московской области найден дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором. Позднее стало известно, что он принадлежит подростку и не представляет угрозы.