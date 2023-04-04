Калужский губернатор Шапша: над областью пролетал самолёт, а не беспилотник

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что сообщения о том, что над регионом замечен «дрон-разведчик», не соответствуют действительности. По его словам, это был самолёт.

«В социальных сетях появилось видео, на котором якобы «дрон-разведчик» замечен над учебным центром Росгвардии в Калужской области. На самом деле на видео лёгкий одномоторный поршневый самолёт», — написал Шапша в Telegram.

В конце марта сообщалось, что в лесополосе рядом с аэродромом Кубинка в Московской области найден дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором. Позднее стало известно, что он принадлежит подростку и не представляет угрозы.