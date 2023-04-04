Аналитик Антонов рассказал об особенностях инвестирования

Короткая ссылка
Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов рассказал подробности об особенностях инвестирования. В частности, по его словам, если деньги полностью инвестированы, к примеру, на них куплены акции, то риск потерять их возникнет только в случае банкротства компании.
Аналитик Антонов рассказал об особенностях инвестирования
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen_

«Если обанкротится брокер, то кэш инвестиций исчезнет. Если у брокера по договору обслуживания есть право использовать ваши активы (деньги и ценные бумаги) для собственных операций, то деньги получить будет сложно», — заявил Антонов в беседе с Life.ru.

Он также отметил, что с большим капиталом можно рассмотреть покупку недвижимости, но на данный момент рынок жилья перегрет.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить