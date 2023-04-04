Аналитик Антонов рассказал об особенностях инвестирования
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«Если обанкротится брокер, то кэш инвестиций исчезнет. Если у брокера по договору обслуживания есть право использовать ваши активы (деньги и ценные бумаги) для собственных операций, то деньги получить будет сложно», — заявил Антонов в беседе с Life.ru.
Он также отметил, что с большим капиталом можно рассмотреть покупку недвижимости, но на данный момент рынок жилья перегрет.
Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.