Аналитик Антонов рассказал об особенностях инвестирования

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов рассказал подробности об особенностях инвестирования. В частности, по его словам, если деньги полностью инвестированы, к примеру, на них куплены акции, то риск потерять их возникнет только в случае банкротства компании.

«Если обанкротится брокер, то кэш инвестиций исчезнет. Если у брокера по договору обслуживания есть право использовать ваши активы (деньги и ценные бумаги) для собственных операций, то деньги получить будет сложно», — заявил Антонов в беседе с Life.ru.

Он также отметил, что с большим капиталом можно рассмотреть покупку недвижимости, но на данный момент рынок жилья перегрет.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.