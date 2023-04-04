Песков: в России обязательно нужно создать аналог Википедии с проверенной информацией
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Представитель Кремля напомнил, что в России неоднократно высказывалась точка зрения, что стране нужен аналог Википедии.
«Который содержал бы проверенную и точную информацию, объективную... Потому что мы знаем, что в Википедии очень много искажений, много неправды, много ошибок исторических, фактологических. Поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно», — сказал Песков.
О возможном закрытии портала можно говорить только после создания такого российского аналога, подтвердил он.
В феврале суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о ВС России из Википедии.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запуск российского аналога Википедии под названием «Знание» планируется в I квартале 2023 года.