Депутат Хамзаев заявил о подготовке в Госдуме поправки о полном запрете вейпов в России

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказал о планах подготовить поправки касательно полного запрета вейпов в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат Хамзаев заявил о подготовке в Госдуме поправки о полном запрете вейпов в России
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«На Совете Государственной думы 3 апреля Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета», — заявил Хамзаев.

По его словам, поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также рассказали в беседе с RT о важности запрета вейпов.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию.

Между тем в Министерстве финансов России заявили, что запрет вейпов и жидкостей может привести к потерям для бюджета и нелегальному обороту соответствующей продукции.

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