Бочкарёв: завершено строительство путепровода через Кантемировскую улицу

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На участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД закончили строительство путепровода через Кантемировскую улицу, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: завершено строительство путепровода через Кантемировскую улицу

«Длина путепровода составляет 176 м. Было построено семь опор, на которых возведено пролётное строение из преднапряжённого монолитного железобетона. Завершены работы по устройству парапетов как с внутренней, так и с внешней стороны путепровода», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, при строительстве путепровода устройство опор и пролётов проводилось в сложных условиях автомобильного трафика.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на путепроводе полностью установлено наружное освещение, смонтировано десять опор световых комплексов.

Всего на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД предусмотрено строительство четырёх путепроводов.

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