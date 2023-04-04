Путин назвал ключевой задачей для государства рост доходов граждан

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Рост реальных доходов людей и повышение их благосостояния является первоочередной задачей для государства.
Путин назвал ключевой задачей для государства рост доходов граждан
  • kremlin.ru

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе поездки в Тулу.

«Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека — его уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства», — сообщил он.

Путин назвал «задачей номер один» приведение доходов российских семей в соответствие с современными требованиями.

Ранее Путин заявил, что реальные зарплаты в целом по стране растут, хотя пока скромными темпами.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки.

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