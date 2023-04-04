Путин заявил, что программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться
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«Нами принято решение, правительством принято решение о том, чтобы продолжить эту программу в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2024 года», — заявил Путин.
Он уточнил, что программу принято решение продлить на пять лет.
Ранее Путин поручил в ближайшие два года выделять до 10 млрд рублей на строительство малоэтажных деревянных домов для переселения граждан из аварийного жилья.