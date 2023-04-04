РИА Новости: в России начались госиспытания колёсных БМП и БТР на платформе «Бумеранг»
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Об этом сообщает РИА Новости.
«На одном из военных полигонов начались государственные испытания колёсных боевых машин на платформе «Бумеранг», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что испытания проходят бронетранспортёры К-16 и боевые машины пехоты К-17.
Испытания планируется завершить до конца года.
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