РИА Новости: в России начались госиспытания колёсных БМП и БТР на платформе «Бумеранг»

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В России начались государственные испытания новых колёсных боевых машин, созданных на платформе «Бумеранг».
РИА Новости: в России начались госиспытания колёсных БМП и БТР на платформе «Бумеранг»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом сообщает РИА Новости.

«На одном из военных полигонов начались государственные испытания колёсных боевых машин на платформе «Бумеранг», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что испытания проходят бронетранспортёры К-16 и боевые машины пехоты К-17.

Испытания планируется завершить до конца года.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что впервые в истории ВДВ России личному составу войск передали тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк».

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