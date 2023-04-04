РИА Новости: в России начались госиспытания колёсных БМП и БТР на платформе «Бумеранг»

В России начались государственные испытания новых колёсных боевых машин, созданных на платформе «Бумеранг».

Об этом сообщает РИА Новости.

«На одном из военных полигонов начались государственные испытания колёсных боевых машин на платформе «Бумеранг», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что испытания проходят бронетранспортёры К-16 и боевые машины пехоты К-17.

Испытания планируется завершить до конца года.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что впервые в истории ВДВ России личному составу войск передали тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк».