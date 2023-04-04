СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолёта под Волгоградом
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного двухместного самолёта «Бегас» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, у пилота не было прав на управление самолётом.
Ранее стало известно, что упавший в Волгоградской области легкомоторный самолёт взлетел с участка поля, не предназначенного для взлёта и посадки воздушных судов.
Пилот погиб в результате инцидента.