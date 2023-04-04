СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолёта под Волгоградом

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело после крушения в Волгоградской области легкомоторного самолёта.
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолёта под Волгоградом
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного двухместного самолёта «Бегас» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у пилота не было прав на управление самолётом.

Ранее стало известно, что упавший в Волгоградской области легкомоторный самолёт взлетел с участка поля, не предназначенного для взлёта и посадки воздушных судов.

Пилот погиб в результате инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить