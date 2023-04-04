Одну из пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге перевели на амбулаторное лечение

Одну из пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге — 17-летнюю девушку — перевели на амбулаторное лечение.

Об этом говорится в сообщении городского комитета по здравоохранению, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что 17-летняя девушка поступила в центр имени Раухфуса в удовлетворительном состоянии.

Она отказалась от госпитализации, её отпустили на амбулаторное лечение после обследования.

Также сообщается, что 14-летний подросток госпитализирован в больницу святой Ольги в состоянии средней степени тяжести в лор-отделение.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит. Ещё 33 человека пострадали, сообщили в Минздраве.

Подозреваемую задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля.