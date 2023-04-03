В России предложили запретить онлайн-магазинам использовать удалённые карты клиентов
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Об этом сообщает газета «Известия».
«Мы обратили внимание на проблему после жалоб граждан. Проверили информацию, и выяснилось, что это не единичные, а массовые случаи: пострадавшие покупатели в соцсетях постоянно выкладывают скриншоты с ответами техподдержки, где клиентам объясняют, что такие списания соответствуют политике некоторых компаний», — заявил координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин.
Он напомнил, что в настоящее время человек, желающий запретить транзакции по карте, должен отозвать у онлайн-магазина разрешение на её использование, и обычно для этого достаточно удалить неактуальные платёжные данные из личного кабинета.
Как отметил Немкин, некоторые участники рынка добавляют в пользовательские соглашения положения, позволяющие им списывать средства с удалённых карт.
«Мы считаем такую практику априори недобросовестной. Да, конечно, граждане могут сейчас обратиться в суд. Но почему они должны тратить своё время и силы на оспаривание очевидных вещей», — добавил депутат.
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