В России предложили запретить онлайн-магазинам использовать удалённые карты клиентов

Депутаты «Единой России» планируют внести в весеннюю сессию Госдумы поправку в закон о защите прав потребителей, которая предусматривает запрет на списание онлайн-магазинами средств с банковских карт, которые клиенты удалили с сервисов.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Мы обратили внимание на проблему после жалоб граждан. Проверили информацию, и выяснилось, что это не единичные, а массовые случаи: пострадавшие покупатели в соцсетях постоянно выкладывают скриншоты с ответами техподдержки, где клиентам объясняют, что такие списания соответствуют политике некоторых компаний», — заявил координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин.

Он напомнил, что в настоящее время человек, желающий запретить транзакции по карте, должен отозвать у онлайн-магазина разрешение на её использование, и обычно для этого достаточно удалить неактуальные платёжные данные из личного кабинета.

Как отметил Немкин, некоторые участники рынка добавляют в пользовательские соглашения положения, позволяющие им списывать средства с удалённых карт.

«Мы считаем такую практику априори недобросовестной. Да, конечно, граждане могут сейчас обратиться в суд. Но почему они должны тратить своё время и силы на оспаривание очевидных вещей», — добавил депутат.

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