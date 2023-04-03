В Башкирии завели дело по факту нападения мужчины с топором на 12-летнего мальчика

В Стерлибашевском районе Башкирии завели уголовное дело по факту нападения мужчины с топором на 12-летнего мальчика.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По версии следствия, между нападавшим и подростком, который является братом его супруги, возникали бытовые конфликты.

«В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, следователями проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи», — рассказали следователи.

Также стало известно, что в Карелии вынесли приговор по уголовному делу об убийстве, передаёт karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Установлено, что в декабре 2022 года подсудимый употреблял алкоголь вместе со своим знакомым. Между ними возникла ссора, в результате которой потерпевший скончался. Нападавшему определили меру наказания в виде 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле вынесли приговор женщине, которая во время ссоры убила мужа.