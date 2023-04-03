В Башкирии завели дело по факту нападения мужчины с топором на 12-летнего мальчика

Короткая ссылка
В Стерлибашевском районе Башкирии завели уголовное дело по факту нападения мужчины с топором на 12-летнего мальчика.
В Башкирии завели дело по факту нападения мужчины с топором на 12-летнего мальчика
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По версии следствия, между нападавшим и подростком, который является братом его супруги, возникали бытовые конфликты.

«В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, следователями проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи», — рассказали следователи.

Также стало известно, что в Карелии вынесли приговор по уголовному делу об убийстве, передаёт karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Установлено, что в декабре 2022 года подсудимый употреблял алкоголь вместе со своим знакомым. Между ними возникла ссора, в результате которой потерпевший скончался. Нападавшему определили меру наказания в виде 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле вынесли приговор женщине, которая во время ссоры убила мужа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить