Первый этап ярмарки «Работа России. Время возможностей» пройдёт 14—15 апреля
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Основной площадкой станет кадровый центр «Работа России». Ярмарки вакансий будут организованы и в районах области.
Посетители также смогут обратиться за помощью в планировании карьеры.
«В течение двух дней на ярмарке трудоустройства, кроме традиционного представления вакансий, будут организованы мероприятия для работодателей и соискателей. Большое внимание мы уделяем молодёжи. Для школьников и студентов запланированы мастер-классы, профориентационный квиз, экскурсии на предприятия приоритетных отраслей экономики Омской области», — рассказал министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов.
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.