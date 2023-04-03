Психолог Макухина: дети могут начинать гулять самостоятельно с 7—8 лет

Клинический психолог детской клиники Фэнтези Мария Макухина выразила мнение, что дети могут начинать гулять самостоятельно с 7—8 лет, когда у них уже достаточно развит самоконтроль и саморегуляция. Они также хорошо знают свой адрес и номера телефонов родителей.

«Кроме того, в эти годы у ребёнка начинает формироваться вербально-логическое мышление, то есть понимание связей между поступками, событиями и их последствиями, которого у дошкольника ещё нет», — заявила Макухина в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, родители должны рассказать детям о правилах поведения на улице и постоянно повторять эти объяснения. В частности, ребёнку важно знать правила дорожного движения и правила взаимодействия с незнакомыми взрослыми.

Макухина посоветовала не отпускать детей дальше двора, который должен быть виден из окна.

«Даже если вам кажется, что ребёнок достаточно взрослый для самостоятельных прогулок, заранее проработайте с ним маршруты до дома из разных мест, в которых он может оказаться», — добавила она.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.