Путин 4 апреля обсудит с Госсоветом ситуацию в сфере промышленности в условиях санкций

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Российский президент Владимир Путин 4 апреля обсудит с Госсоветом ситуацию в сфере промышленности в России в условиях санкционного давления со стороны западных стран.
Путин 4 апреля обсудит с Госсоветом ситуацию в сфере промышленности в условиях санкций
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля, которое приводит РИА Новости.

Глава государства проведёт заседание президиума Госсовета в режиме видеосвязи в ходе своей поездки в Тульскую область. 

Также Путин посетит завод «Тулажелдормаш».

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