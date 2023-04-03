Путин 4 апреля обсудит с Госсоветом ситуацию в сфере промышленности в условиях санкций
Российский президент Владимир Путин 4 апреля обсудит с Госсоветом ситуацию в сфере промышленности в России в условиях санкционного давления со стороны западных стран.
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля, которое приводит РИА Новости.
Глава государства проведёт заседание президиума Госсовета в режиме видеосвязи в ходе своей поездки в Тульскую область.
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