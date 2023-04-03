Путин 4 апреля обсудит с Госсоветом ситуацию в сфере промышленности в условиях санкций

Российский президент Владимир Путин 4 апреля обсудит с Госсоветом ситуацию в сфере промышленности в России в условиях санкционного давления со стороны западных стран.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля, которое приводит РИА Новости. Глава государства проведёт заседание президиума Госсовета в режиме видеосвязи в ходе своей поездки в Тульскую область. Также Путин посетит завод «Тулажелдормаш».