В муниципальных лагерях Казани отдохнут более 15 тысяч школьников

В Казани для школьников будет доступно 12 муниципальных лагерей. Планируется организовать 85 профильных смен для более чем 15 тыс. школьников.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Самое массовое направление — спортивно-оздоровительное, в рамках которого в лагеря едут воспитанники спортивных школ Казани и других учреждений дополнительного образования. Это так называемая организованная группа детей», — заявила на деловом понедельнике председатель комитета по делам детей и молодёжи Алия Загидуллина.

Также стало известно, что почти 80 тыс. детей отдохнут летом в Приморском крае, передаёт zr.media.

Как отметила министр образования региона Эльвира Шамонова, в этом году будет работать 562 детских оздоровительных лагеря.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева рассказала подробности об инициативах, направленных на развитие детского туризма.