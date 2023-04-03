В муниципальных лагерях Казани отдохнут более 15 тысяч школьников

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В Казани для школьников будет доступно 12 муниципальных лагерей. Планируется организовать 85 профильных смен для более чем 15 тыс. школьников.
В муниципальных лагерях Казани отдохнут более 15 тысяч школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«Самое массовое направление — спортивно-оздоровительное, в рамках которого в лагеря едут воспитанники спортивных школ Казани и других учреждений дополнительного образования. Это так называемая организованная группа детей», — заявила на деловом понедельнике председатель комитета по делам детей и молодёжи Алия Загидуллина.

Также стало известно, что почти 80 тыс. детей отдохнут летом в Приморском крае, передаёт zr.media.

Как отметила министр образования региона Эльвира Шамонова, в этом году будет работать 562 детских оздоровительных лагеря.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева рассказала подробности об инициативах, направленных на развитие детского туризма.

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