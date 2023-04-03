В Удмуртии запустили сайт для родственников людей с аутизмом

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В Удмуртии запустили сайт для помощи родственникам людей с аутизмом. Там размещена информация о симптомах, особенностях и лечении заболевания.
В Удмуртии запустили сайт для родственников людей с аутизмом
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

На сайте также представлены данные об организациях, которые помогают людям с РАС.

На круглом столе в Ижевске Юрий Каменщиков, главный врач Республиканского центра психического здоровья, рассказал, что в Удмуртии проживают 338 детей с аутизмом.

Со своей стороны, уполномоченный по правам ребёнка в республике Ольга Авдеева заявила, что родители, специалисты, государство и общество «должны работать вместе, чтобы такие дети могли реализовать свои права на нормальную жизнь, полноценное образование, социальную адаптацию».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области 235 тыс. человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2023 года.

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