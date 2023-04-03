Из Тюмени в Донбасс направили ещё один гуманитарный груз

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В Донбасс направили гуманитарный груз, сформированный членами фракции «Единой России» Тюменской областной думы и Тюменской городской думы, а также местными отделениями партии.
Из Тюмени в Донбасс направили ещё один гуманитарный груз
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу ТРО партии.

«Уже больше года мы оказываем всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР. Начали делать это ещё в феврале — тогда за сутки была собрана первая фура для беженцев. Наша поддержка по-прежнему необходима, поэтому мы отправляем очередные 20 т гуманитарной помощи — это продукты питания длительного хранения», — заявил Андрей Артюхов, секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тюменской областной думы.

По его словам, в скором времени гуманитарную помощь доставят в Краснодон.

Со своей стороны, глава регионального исполкома «Единой России» Ольга Швецова отметила, что за год для беженцев и жителей Донбасса собрано около 300 т гуманитарного груза, и работа будет продолжена.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в восстановлении инфраструктуры Донбасса участвуют более 6000 строителей из Подмосковья.

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