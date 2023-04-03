Психолог Наумова связала эмоциональное выгорание в межсезонье с продолжительностью светового дня

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Психолог Наталья Наумова заявила, что эмоциональное выгорание и усталость могут возникать в межсезонье из-за изменения продолжительности светового дня. Как пояснила эксперт, световой день влияет на работу головного мозга.
Психолог Наумова связала эмоциональное выгорание в межсезонье с продолжительностью светового дня
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«Важно больше двигаться, добавить в свою жизнь физическую нагрузку. Необходимо задействовать мышцы тела, а не лежать на месте. Бездействие может вызвать депрессию. Кроме того, необходимо соблюдать правильное питание и режим сна», — сказала Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».

Она посоветовала ложиться спать не позднее 22:30, поскольку до 02:00 в организме активно вырабатывается мелатонин.

Эксперт также рекомендовала уделять время хобби, встречаться с друзьями, ходить в парки.

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