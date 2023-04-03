Психолог Сулим посоветовала практиковаться в совершении самостоятельного выбора

Кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, как можно научиться самостоятельно принимать решения. В частности, она посоветовала начинать с самого простого — не спрашивать у других совета в вопросах, которые подвластны самому человеку.

«То есть, начиная от выбора каких-то вещей, одежды, до принятия решений о месте жительства, учёбы, какую работу выбрать и что делать. С личными и профессиональными вопросами особенно это заметно, но это уже второй уровень сложности», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По её словам, нужно практиковаться в совершении самостоятельного выбора там, где это сложно, а если не получается, то можно обратиться к профессионалам.

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