МЧС: в Екатеринбурге горит сухая трава на площади в 10 га
- РИА Новости
Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 10 га горит сухая растительность», — говорится в сообщении.
Уточняется, что быстрому распространению огня способствует порывистый ветер.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на слова очевидцев, огонь распространяется на территории жилого микрорайона Солнечный.
Ранее в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание на пилораме площадью 5 тыс. кв. м.