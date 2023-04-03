МЧС: в Екатеринбурге горит сухая трава на площади в 10 га

Короткая ссылка
Сухая трава горит на площади в 10 га в Екатеринбурге.
МЧС: в Екатеринбурге горит сухая трава на площади в 10 га
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 10 га горит сухая растительность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что быстрому распространению огня способствует порывистый ветер.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на слова очевидцев, огонь распространяется на территории жилого микрорайона Солнечный.

Ранее в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание на пилораме площадью 5 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить