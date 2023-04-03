МЧС: в Екатеринбурге горит сухая трава на площади в 10 га

Сухая трава горит на площади в 10 га в Екатеринбурге.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 10 га горит сухая растительность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что быстрому распространению огня способствует порывистый ветер.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на слова очевидцев, огонь распространяется на территории жилого микрорайона Солнечный.

Ранее в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание на пилораме площадью 5 тыс. кв. м.