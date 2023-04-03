Депутат Толмачёв прокомментировал ситуацию с закредитованностью россиян

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Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что в конце 2022 года кредиты стали более востребованными, и интерес россиян к кредитованию вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Депутат Толмачёв прокомментировал ситуацию с закредитованностью россиян
  • РИА Новости

«Это привело к росту общего объёма задолженности. По ряду объективных причин, например из-за того, что некоторые зарубежные компании свернули свой бизнес в нашей стране, некоторые россияне оказались, мягко говоря, в сложной ситуации», — отметил Толмачёв в беседе с Life.ru.

По его словам, кредитные каникулы продлевают, чтобы поддержать главным образом этих заёмщиков.

«Конечно, воспользоваться отсрочкой могут и другие россияне, хотя их не так уж и много, ведь большинство желающих предоставленным правом уже воспользовались», — добавил депутат.

Ранее в Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей.

Экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.

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