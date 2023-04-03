НАК: Трепова является активной сторонницей ФБК

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Задержанная Дарья Трепова, которую подозревают в причастности к убийству в Санкт-Петербурге, является активной сторонницей ФБК*.
НАК: Трепова является активной сторонницей ФБК
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Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

По данным ведомства, взрыв в кафе в Санкт-Петербурге был спланирован «с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова».

Ранее в СК сообщили о задержании Треповой, которую подозревают в причастности к убийству в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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