Силуанов призвал создать условия для коммерческого строительства в новых регионах России

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Необходимо развивать коммерческое строительство жилья в новых российских регионах для запуска ипотечных программ.
Силуанов призвал создать условия для коммерческого строительства в новых регионах России
  • РИА Новости

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Государство строит бесплатное жильё. Самое главное — создать условия, чтобы и коммерческое жильё там строилось... Должно быть коммерческое жильё, чтобы заработала ипотека», — цитирует его ТАСС.

Силуанов отметил, что в регионах продолжится строительство бюджетного жилья.

26 марта правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах страны.

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