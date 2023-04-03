Силуанов призвал создать условия для коммерческого строительства в новых регионах России

Необходимо развивать коммерческое строительство жилья в новых российских регионах для запуска ипотечных программ.

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Государство строит бесплатное жильё. Самое главное — создать условия, чтобы и коммерческое жильё там строилось... Должно быть коммерческое жильё, чтобы заработала ипотека», — цитирует его ТАСС.

Силуанов отметил, что в регионах продолжится строительство бюджетного жилья.

26 марта правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах страны.