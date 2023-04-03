Мишустин: правительство упростит участие в госпрограмме переселения соотечественников

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство упростит участие в государственной программе переселения соотечественников людям из недружественных стран.

«Президентом поставлена задача облегчить добровольное переселение в Россию наших соотечественников из недружественных государств. Правительство упростит для них участие в государственной программе», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, желающим переселиться в Россию позволят подавать заявление не только в государстве, гражданами которого они являются, но и за рубежом, где они проживают, а также в России.

Он также добавил, что соотечественникам не придётся переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.

Вместе с этим будет и ряд послаблений, касающихся документов.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, которым вносятся изменения в государственную программу переселения соотечественников.